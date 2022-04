Trafic de cannabis : une femme arrêtée avec 1 150 bottes vendues à 500 francs l'unité

Franchelle Ompalaka, commerçante gabonaise exerçant au marché de Potos, a été placée le 22 mars dernier sous mandant de dépôt à la prison centrale de Franceville. Et pour cause. La trentenaire native d'Okondja est poursuivie pour trafic de cannabis. Selon une source militaire proche du dossier, Franchelle Ompalaka a voyagé à bord d'un véhicule en provenance du Congo Brazzaville via la localité de Onga. Arrivée aux portes du chef-lieu de la province du Haut-Ogooué, le transporteur est stoppé par les éléments de la brigade de gendarmerie d'Epila dans le cadre d'un contrôle de routine.

Malheureusement pour la passagère, les limiers prêtent une attention particulière au sac de riz contenant un colis lui appartenant. Ils y découvrent un stock de cannabis estimé à 1 150 bottes. Conduite au poste, Franchelle Ompalaka confie aux agents qu'elle a l'intention d'" écouler sa marchandise à hauteur de 500 francs l'unité". Non sans relever : "C’est la première fois que je le fais. Et ce n'est que dans le but de pouvoir assurer les frais de scolarité de mes enfants".

Manifestement, les arguments de la femme dealeuse étaient loin de convaincre le magistrat instructeur qui, après l'avoir auditionnée, l'a placée en détention à la maison d'arrêt de Yéné.

AJN

Franceville/Gabon