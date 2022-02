Tchibanga : un des assassins d'un commerçant nigérian à Port-Gentil neutralisé

KIMBERLY Lincy Nkoma Roupouna, Gabonais de 38 ans, a dernièrement été neutralisé par les éléments de l'antenne provinciale de la Police judiciaire (PJ) de Tchibanga. Le bandit présumé de grand chemin était en cavale, après le meurtre d'un commerçant nigérian, le regretté Okoro Ukpo dont le corps avait été retrouvé au quartier Château, à Port-Gentil, le chef-lieu de la province de l'Ogooué-Maritime. C'était le 27 octobre 2021.

En effet, une fois ce crime commis, les autorités judiciaires ont instruit toutes les unités des Forces de défense et de sécurité de procéder à l'arrestation du mis en cause. D'autant que deux de ses complices supposés ont promptement été arrêtés. Sentant donc l'étau se resserrer autour de lui, le Gabonais a quitté la capitale économique pour trouver refuge à Tchibanga. Après un bref séjour à Lambaréné et Mouila, les chefs-lieux respectifs des provinces du Moyen-Ogooué et de la Ngounié.

À la faveur des investigations, les limiers de la PJ de Tchibanga reçoivent des renseignements précieux de leurs collègues de la Sécurité pénitentiaire à propos des méfaits commis par le Portgentillais depuis son arrivée. Toute chose qui permet aux Officiers de police judiciaire (OPJ) de neutraliser le fugitif au lieu communément appelé "Pont des Amoureux", au quartier commercial de la ville.

D'après les renseignements communiqués aux unités de recherches, Kimberly Lincy Nkoma Roupouna est un repris de justice. Il avait déjà séjourné en prison pour coups et blessures volontaires. Avant d'en ressortir en 2021. Interrogé, il a déclaré qu'il aurait rallié Tchibanga pour rejoindre un certain "Ballack", qu'il présente comme l'assassin du Nigérian. Non sans nier sa participation à ce crime.

Le fugitif a été déféré devant le procureur de Tchibanga, qui a mis au point sa procédure de rapatriement vers la capitale économique. Sauf qu'il va encore devoir passer un petit moment dans le chef-lieu de la province de la Nyanga, car en garde à vue pour des raisons médicales.