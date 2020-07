Suicide : une augmentation inquiétante

La mort est l'état irréversible d'un organisme biologique ayant cessé de vivre. Elle est redoutée, d'où l'expression de thanatophobie observée en chaque être humain.

"Tous ces facteurs de stress, explique-t-il , peuvent mener une personne vers une période de vulnérabilité et de déséquilibre psychique. C'est ce qui se produit lorsqu'une personne vit une trop grande tension que le corps ne parvient plus à évacuer. Les mécanismes d'adaptation habituels ne sont plus efficaces pour faire face à la situation. L'état de crise est alors imminent et surgit suite à un facteur précipitant."