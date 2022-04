Stupéfiants : 15 dealers interpellés à l'UOB

Les gendarmes de la brigade nord (Gros-Bouquet) ont interpellé, le 8 avril dernier, quinze Gabonais impliqués dans un trafic de stupéfiants. C'était dans l'enceinte de l'Université Omar-Bongo (UOB). À la lumière des faits, cinq des mis en cause ont été identifiés comme étant étudiants au sein de cette institution. Cette rafle fait suite à une alerte donnée à la brigade nord par les éléments en poste à l'UOB. Lesquels ont signalé la présence d'un groupe de jeunes gens consommant des stupéfiants de toutes sortes.

Le piège tendu a aussitôt permis de neutraliser quinze d'entre eux. Un petit nombre, maîtrisant vraisemblablement la zone, a cependant réussi à prendre la poudre d'escampette. Ces faits viennent, une fois de plus, démontrer à quel point l'image de l'Université Omar-Bongo est ternie. Hormis la consommation de drogues, on enregistre des cas de braquages réguliers au sein même de l'institution et dans son périmètre immédiat. Les auteurs, s'ils ne résident pas dans les environs, sont des étudiants établis à l'UOB. Les gendarmes de la brigade nord en ont d'ailleurs arrêté plusieurs.

G.R.M

Libreville/Gabon