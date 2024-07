Sous l'effet de stupéfiants il ébouillante sa petite amie

À 19 ans seulement, Étienne Prince Lorlane Oyone, un Gabonais sans emploi, risque de passer plusieurs années en prison, en sus de s'acquitter d'une amende de près de 2 millions de francs.

Placé sous mandat de dépôt à la maison d’arrêt de Port-Gentil, le 24 juillet 2024, il est poursuivi pour coups et blessures volontaires sur sa petite amie âgée de 16 ans.

Une infraction prévue et punie par les articles 230 et 234 du Code pénal. Les faits se sont déroulés, le 22 juillet dernier au quartier Masuku, dans le 1er arrondissement de la ville de sable.

Après avoir consommé alcool et stupéfiants en compagnie de ses amis, Étienne Prince Lorlane Oyone se rend chez sa “copine”. Il est naturellement dans un état second.

Y étant, les tourtereaux engagent une discussion sur une affaire d’acte de naissance de leur enfant et un téléphone portable, propriété de la maman de la fille mais que le jeune homme avait cassé par jalousie.

Cependant, le fait que la fille réponde à chaque fois que son petit ami parle, horripilait de plus en plus ce dernier. Au point que la discussion va finalement virer en dispute.

Elle atteindra son point culminant lorsque la jeune fille répondra au père de son enfant, qu’en cas de rupture, ses parents prendraient la charge de leur rejeton.

Entré dans une colère noire, Étienne Prince Lorlane Oyone s'empare de la marmite d’eau bouillante qui était sur le feu de bois juste à côté d’eux. Et vide son contenu sur son amoureuse.

Heureusement, l’enfant n'a pas été touché. La victime est aussi tôt allée demander de l’aide à sa maman, qui n’était pas loin de là.

Laquelle la transporte immédiatement au Centre hospitalier régional de Port-Gentil.

Au commissariat central, le mis en cause a reconnu les faits . Non sans demander pardon à sa petite amie et à sa belle famille.

Aux forces de l’ordre il a notamment reconnu que du chanvre, des "kobolos" et autres stupéfiants leur sont régulièrement vendus dans son quartier, à Bilingue, par des délinquants.

Christelle NTSAME

Port-Gentil/Gabon