Session criminelle : un septuagénaire condamné à 10 ans pour viol

La Cour criminelle a, la semaine dernière, condamné à 10 ans d'emprisonnement dont 28 mois avec sursis, le Togolais Roger Ayelete pour le viol la petite Irène I.G.A qui le considérait comme son oncle et, donc, l'appelait "tonton Roger". Car, le voyant comme le frère de son géniteur qui était aussi Togolais.

Au moment des faits, l'oncle violeur avait 66 ans, c'est-à-dire 53 ans de plus que sa victime qui n'en avait que 13. À la barre après près de 8 ans de prison, l'accusé a reconnu à nouveau les faits. Son avocat, Me Agnama Eboumi, a plaidé pour son acquittement en raison de son âge (près de 74 ans aujourd'hui), les raisons de santé puis le pardon à lui accordé par la victime et sa famille. De son côté, le Ministère public représenté par Justin Chérubin Kouendi, Procureur général adjoint, a accordé des circonstances atténuantes au Togolais. Tout en requérant 10 ans de prison ferme et une amende d'un million de francs.

Par G.R.M

Libreville/Gabon