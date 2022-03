Session criminelle : l’Équato-guinéen a passé 8 ans en prison à cause de 10 000 francs

C'EST quasiment en larmes que Landry Nguema a quitté, jeudi 10 mars courant, la salle d'audience de la Cour criminelle siégeant toujours en session ordinaire. Soutenu par son conseil, Me Juldine Sangala, et comparaissant pour des faits de "vol qualifié", le ressortissant équatoguinéen de 45 ans venait d'être informé de la sanction pénale prononcée à son encontre par la juridiction précitée.

Celle-ci l'a condamné à 7 ans de prison ferme et à une amende d'un million de francs. Non sans requalifier le délit cité plus haut en "vol aggravé", tout en lui reconnaissant des circonstances atténuantes en raison de son rôle jugé minime dans l'affaire à lui reproché. Et puisqu'il a déjà passé 8 ans en tôle, le prévenu va pouvoir incessamment respirer l'air de la liberté.

Par G.R.M

Libreville/Gabon