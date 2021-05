Session criminelle : Dieudonné Itoumba désormais libre 

APRÈS avoir passé deux ans en détention à la prison centrale de Tchibanga, Dieudonné Itoumba, accusé de meurtre, est désormais libre. C'est la décision prise par la Cour criminelle de Mouila, siégeant en session criminelle.

Peu de temps après, le chef de village, Pierre Clavaire Mboumba, qui est au courant du déplacement des deux hommes, demande après Théophile Nziengui. L'auxiliaire d'administration organise à la suite des recherches dans le but de retrouver ce dernier. Mais en vain. Les villageois tombent juste sur un matelas, un pantalon, une brosse à dents et une serviette de douche.

Quelques jours plus tard, Dieudonné Itoumba propose du vin de palme à sieur Boulingui, le neveu de Théophile Nziengui. Non sans le rassurer en ces termes : " Prends juste un verre, n'ait pas peur, je ne peux pas te tuer comme j'ai tué ton oncle. " Tout ceci en présence des villageois parmi lesquels leur chef. D'où la décision du neveu du disparu de déposer une plainte à la gendarmerie. Le mis en cause est arrêté puis déféré devant le parquet pour crime d'assassinat.