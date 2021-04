Session criminelle : 30 ans de prison pour un père incestueux

MOISE Yalouze Moudouyi, un compatriote poursuivi pour viol par ascendant sur une mineure de moins de 15 ans, en la personne de sa propre fille, a été jugé, par la Cour d'appel judiciaire de Mouila, siégeant à Tchibanga, à la faveur de son audience du 21 avril dernier, présidée par Alain Georges Moukoko. Un crime pour lequel il a écopé 30 ans de prison.

Les faits remontent à 2014. Moïse Yalouze Moudouyi est en séjour à Port-Gentil, lorsque la mère de sa fille, C. J. O., âgé de 6 ans au moment des faits, le contacte par téléphone et lui fait savoir qu'elle ne peut plus prendre en charge la garde de l'enfant. Aussi, propose-t-elle au géniteur de la récupérer. Ce dernier accepte et fait parvenir un billet depuis Tchibanga, le chef-lieu de la province de la Nyanga. Sauf que l'enfant qui s'installe chez son père n'est malheureusement pas scolarisée. C. J. O. restant souvent seule à la maison, pendant que son père, transporteur urbain de son état, était au travail.