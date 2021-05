Session criminelle : 12 ans de prison dont 2 avec sursis pour viol sur mineure de moins de 15 ans

LE viol sur mineure de moins de 15 ans commis par Junior Lucien Nziengui Mebiame alias "Slim", sur N. K. T. I., âgée de 10 ans au moment des faits, est l'affaire jugée, le lundi 3 mai dernier, par la Cour criminelle de Port-Gentil. Un crime pour lequel l'accusé a écopé 12 ans de prison dont 2 avec sursis. Le Ministère public en avait par contre requis 30.

Après avoir retracé l'environnement familial de son client et les circonstances dans lesquelles l'infraction a été commise, Me Chansel Guissiga a, pour la défense, plaidé la culpabilité de l'accusé. Tout en sollicitant un sursis et des circonstances atténuantes, conformément aux articles 41 et 46 du Code pénal.