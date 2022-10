Scandale de pédophile à Saint Pie X à Libreville : " le prêtre a été isolé et nous attendons la décision du tribunal pénal "

Dans une vidéo devenue virale, diffusée par notre confrère Jeune Afrique, Claude, un ancien servant de messe et élève à la mission Saint Pie X de Libreville, âgé aujourd’hui de 53 ans et vivant désormais à Strasbourg en France, dit avoir été abusé par un père au nom de Patrick Groche, supérieur de la mission. Et ce dans les années 1980. Les victimes seraient nombreuses, laisse-t-il entendre. C'est pour briser le silence qu'il appelle les autres victimes de Saint Pie X à témoigner. Les responsables de l’église rencontrés à la mission sise à la Peyrie, le père Paterne Longuelet, supérieur de la mission condamne de tels comportements et rassure que le prêtre a été " isolé "

CLAUDE 53 ans, un ancien servant de messe et ancien élève de la mission Saint Pie X à Libreville, a décidé de rompre le silence, plus de 30 ans après avoir été abusé sexuellement dans les années quatre-vingt par le père supérieur de la mission, l'abbé Patrick Groche. La victime présumée indique dans sa vidéo que l'ecclésiaste avait pris plaisir à assouvir sa libido sur sa personne et ce, de manière régulière. Dans son cas, il laisse entendre que d'autres élèves auraient subi les mêmes atrocités de la part de l’homme de Dieu.

Dans cette vidéo de plus de 10 minutes diffusée le 25 août 2022 par Jeune Afrique, Claude dit avoir été l’objet d'agressions sexuelles pendant plus de 8 ans lorsqu’il était scolarisé à la fraternité Saint Pie X à Libreville. Un récit dans lequel les faits relatés par la victime donnent la chair de poule. Claude lâche dans son intervention que plusieurs enfants scolarisés et servants de messe sont passés sur le lit du père supérieur. " J'avais l'impression qu'on lui appartenait ", a-t-il confié. Rappelant que pour les avoir, le père Patrick Groche employait des subterfuges qui les conduisaient jusque dans son lit.

" On allait à la mission les mercredis et les samedis en après-midi. Pendant que certains avaient les activités dans la cour, lui, il en profitait pour convoquer un enfant dans sa chambre. Une fois à l’intérieur, il vous demande de s'asseoir sur le lit et de se mettre à l'aise. Lorsqu'il m'a invité, il était dans une tenue normale. Il n'avait pas de soutane, puis m'a demandé de me dévêtir, avant de me demander de monter sur lui ", relate-t-il épargnant tous les autres détails sordides.

Claude raconte que son viol a duré pendant un peu plus de 8 ans, jusqu'à ce qu'il obtienne le baccalauréat et s'envole pour la France. Tous ses besoins étaient supportés par le prêtre jusqu'à ce que la victime, en France, ait décidé de tout arrêter. Après avoir, dit-il, subi un long traumatisme.

C'est d’ailleurs dans cet élan que Claude dit avoir brisé le silence, afin de montrer aux yeux du monde les abominations qu'il a subies à la fraternité Saint Pie X. Il dit s’être confié à plusieurs reprises à d'autres responsables de l’église sur les actes que posait le père, mais rien n’y a fait. Qu'il avait l'impression que l'église le protégeait. " Ce n'est pas normal pour Saint Pie X qu'il soit protégé. Et en plus, ce criminel continue de donner des sacrements où il est actuellement à Lourdes ", s’insurge-t-il.

Il appelle les autres victimes de " Saint Pie X " à se manifester comme lui. " Parce qu’aujourd’hui les choses ont changé", pense-t-il.

Pour le Père Paterne Longuelet, supérieur de la mission à Libreville et rencontré dans son bureau au quartier la Peyrie, dans le 3e arrondissement de Libreville, Saint Pie X est très douloureusement affecté par cette affaire si contraire à l'idéal sacerdotal. Nous affirmons notre pleine et entière condamnation de tout ", a-t-il réagi.

Abel EYEGHE EKORE

Libreville/Gabon