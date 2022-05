Religion: Une pasteure Nigériane en prison pour des pratiques fétichistes

S'appuyant sur des "potions magiques" censées apporter la guérison à ses patients, Eveline Fru Sirri, pasteure d’une Assemblée chrétienne dénommée "Ministère de feu et de la solution de Jésus", située au quartier La Vallée, à Oyem au Gabon, est probablement allée trop loin. Elle a été placée sous mandat de dépôt, le mois dernier.

Une Nigériane, Eveline Fru Sirri, pasteure d’une Assemblée chrétienne dénommée "Ministère de feu et de la solution de Jésus", située au quartier La Vallée, à Oyem dans la province du Woleu-Ntem au Gabon, a été placée sous mandat de dépôt, le mois dernier, par le tribunal de première instance du chef-lieu de la province du Woleu-Ntem (nord du Gabon), pour pratiques fétichistes ayant entrainé la perte de la vue à l’un de ses " patients ". Selon une source judiciaire, tout serait parti d’une plainte déposée au Parquet de la République d’Oyem par dame Estelle Nyaré Menié contre la ministre de Dieu, Eveline Fru Sirri, pour des faits de diffamation. La plaignante est également une fidèle de cette l’église.

Dame Nyaré Menié a saisi la justice parce que la pasteure aurait raconté auprès de certains fidèles de son église et au-delà, qu’elle serait à l’origine de la cécité de son époux Armand Clément Bada. Le procureur du tribunal de première instance d’Oyem, Périne Ada Obiang, a immédiatement diligenté une information judiciaire, pour en savoir davantage sur cette affaire. Devant les Officiers de police judiciaire (OPJ) de la brigade-centre de gendarmerie d’Oyem, la plaignante a reconnu que son époux avait perdu l'usage de l’œil droit depuis seize ans. Mais, Armand Clément Bada faisait tout avec son œil gauche. Sauf que "depuis que mon mari a utilisé l’eau que lui avait remise la pasteure, l’œil qui était en bon état a commencé par ne plus voir parfaitement, jusqu’à ce que la cécité s’y est installée totalement", a déclaré dame Nyaré Menié.

Au cours de la perquisition de son domicile et de son église, les OPJ ont saisi des bouteilles d’eau minérale et d’autres mixtures parmi lesquelles : une eau de marque CEIBA, des bouteilles d’eau marquée de "Jesus Fire Solution Ministry (Living Water)", une eau marquée "Miracle Water", des flacons d’huile dénommée "Oil Favour", "Oil Success" et du miel "Eat Thou Honey Good" ainsi que des photos des individus sur l’estrade de l’église et sur le bureau de la ministre de Dieu. Dame Eveline Fru Sirri a affirmé aux enquêteurs que les substances utilisées lors de ses séances de prières et d’incantation sont destinées " aux patients et fidèles qui souffrent de plusieurs maladies. Ces malades se procurent ainsi de la substance de leur choix ce, en fonction de leurs moyens ", a précisé la Nigériane.

Durant la fouille du lieu de prière, les enquêteurs sont tombés également sur le nom d’un des procureurs de la République en service au Parquet d’Oyem. Cette identité était mentionnée au revers d’un des agendas du pasteur. A quelles fins ? Les gendarmes pensent que la femme de Dieu, une fois informée de ses poursuites judiciaires, a tenté d’étouffer la procédure à travers l’identité du procureur de la République en charge du dossier. Dame Eveline Fru Sirri a également précisé aux enquêteurs que l’eau CEIBA, par exemple, coûte 1 000 francs, l’eau Living Water 3 000 francs, l’huile 5 000 francs, et les séances de lavage des pieds, 10 000 francs par personne. Le miel et les autres eaux sont pour elle-même.

Devant le juge d’instruction, la mise en cause a reconnu les faits qui lui sont reprochés. Dame Eveline Fru Sirri a révélé qu'après son retour du Nigeria où elle avait rendu visite à son père spirituel, elle a remis une eau à Armand Clément Bada qui lui avait rendu visite à son domicile en compagnie de son épouse. Le malade devait, soit laver son visage, soit administrer quelques gouttes d’eau dans les yeux, jusqu’à la disparition complète de sa maladie. Malheureusement, au lieu de recouvrer la vue, Armand Clément Bada l’a complètement perdue.

E. EBANG MVE

Oyem/Gabon