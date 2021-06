Procès Renaud Allogho Akoue : demande de liberté provisoire rejetée

Appelé à la barre ce lundi 28 juin 2021 pour répondre des faits de détournements de fonds publics, concussion et blanchimentd'argent, l'ancien directeur général de la caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale (CNAMGS), Renaud Allogho Akoue a vu son procès être renvoyé à la 4e session et sa demande de mise en liberté provisoire formulée par ses conseils rejetés.

Ce dernier qui avait été arrêté le 27 novembre 2019 dans le cadre de l'opération anti-corruption dénommée "Scorpion" devra patienter jusqu'à la prochaine date arrêtée par le corps judiciaire.