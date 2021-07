Procès Kelly Obiang : 15 ans de réclusion criminelle et 31 millions de FCFA d'amende

Après plusieurs jours de procès devant la cour spéciale militaire, le lieutenant Kelly Ondo Obiang et deux de ses co-accusés ont été condamnés à 15 ans de prison ferme et au paiement d'une amende de 31 millions de FCFA. Une condamnation assez équitable selon l'avocat de la défense, Me Moubembe, sachant que le procureur de la République avait demandé la réclusion criminelle à perpétuité et pres de 200 millions de FCFA d'amende.

"J'ai eu 4 clients durant ce procès sur les 9 qui se sont présentés à la barre. L'un d'entre eux a été acquitté et les trois autres ont été condamnés. Mais c'est une bonne condamnation, parce que c'était la perpétuité, mais ils ont pu obtenir 15 ans sachant qu'ils ont déjà purgé 2 ans. Les avocats de la défense ont fait un bon travail car sur les 9 accusés, nous avons réussi à avoir 6 acquittements. Je ne peux pas critiquer une décision de justice c'est interdit par voie de presse. Mais par rapport à la condamnation à perpétuité, nous avons pu obtenir cette peine, 15 ans".

À la suite de cette décision de justice, les trois accusés ont été radié des rangs des forces de défense et de sécurité.