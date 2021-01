Procès Bertrand Zibi Abeghe : verdict le 23 février prochain

C'EST dans un peu plus d'un mois, le 23 février prochain, que Bertrand Zibi Abeghe connaîtra la suite judiciaire de l'audience d'hier relative à l'appel interjeté par son conseil. Celui-ci contestant le jugement du 22 septembre 2019 du tribunal correctionnel de Libreville qui condamnait ce dernier à 5 ans d'emprisonnement ferme et à une amende de 10 millions de francs.

Pour la comparution d'hier devant la cour d'appel judiciaire de Libreville, deux chefs d'inculpation étaient retenus contre l'ancien député de Minvoul : " instigation à la violence et voies de fait " et " détention illégale d'arme à feu ". Menant l'instruction à la barre avec beaucoup de tact, le premier président de la juridiction a d'abord, en accord avec le ministère public, récusé la demande de renvoi introduit par Me Bongho Mavoungou concernant le volet " instigation à la violence et voies de fait " dont son client, Kemebiel (présent à l'audience), aurait été victime.