Port-Gentil  : Un jeune homme meurt au domicile du pasteur lors d'une séance de prière

KEVINNS Abraham Mabika, 24 ans, est mort le 7 juillet dernier à Port-Gentil au cours d’une réunion de prière au domicile du pasteur Boukosso de l’église branhamiste "Lumière du Soir". Le berger de cette église et certains fidèles présents lors de cette veillée de prière évoquent un malaise cardiaque, mais la famille du défunt dénonce l’opacité autour de cette mort.

Lors de ses déclarations, souligne une source proche du dossier, " le pasteur aurait ajouté qu’ils ont tenté de réanimer le jeune homme avant de le conduire en clinique. Une information somme toute fausse. Puisque l’intéressé, à son arrivée à l’hôpital, était chaussé et ceinturé. Et pourquoi n’ont-ils pas aussitôt conduit l’enfant dans la structure médicale la plus proche, vu qu'on dénombre pas mal de cliniques non loin du domicile du pasteur. Cela laisse tout simplement entrevoir une négligence manifeste du pasteur et de tous ceux qui prenaient part, ce jour-là, à la réunion de prière ", dénonce la source.