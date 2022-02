Port-Gentil : un jeune homme de 26 ans disparaît pendant une partie de pêche

Delbrat Mbadinga, Gabonais de 26 ans, est porté disparu depuis plusieurs semaines. C'était lors d'une partie de pêche dans la zone d’Ozouri. Il était en compagnie de ses amis Gabriel Emane et Stévy Ndong Angoue, qui sont en garde à vue depuis quelques jours pour nécessités d’enquêtes. Les éléments de la compagnie de la brigade nautique ayant dernièrement reconstitué les faits sur le lieu du drame, n'ont retrouvé que le gilet du disparu.

Il ressort que les trois amis ont l'habitude de faire la pêche souvent ensemble sous la coordination d’un autre plus âgé et expérimenté. Ce jour-là, ils se sont rendus avec tout le matériel nécessaire à Ozouri où ils disposent d'ailleurs d'un campement. Puis, le chef d’équipe prend congé du groupe pour aller faire des courses à Port-Gentil. Mais, en son absence, les trois hommes décident de se rendre à la pêche. Assis au niveau du moteur, Delbrat Mbadinga aurait suggéré à ses partenaires d'aller " mouiller le filet à la hauteur d'un chenal entre la profondeur et le banc de sable ". Ce qui les aurait étonnés car, ils n'avaient pas l’habitude de le faire à cet endroit réputé dangereux. Gabriel Emane et Stévy Ndong Angoue assurent avoir mis en garde leur compagnon contre cette initiative en arguant de la dangerosité des courants en pleine mer. Mais il n’aurait voulu rien entendre. Jusqu’à ce qu’une vague très forte vienne frapper le bord gauche de la pirogue, qui s’est renversée. Les trois pêcheurs tombés à l'eau parviennent tout de même à retourner la pirogue.

Delbrat Mbadinga aurait ensuite demandé à ses amis d’attacher un bidon à la pirogue à l’aide d’une corde. Pour servir de repère aux secours, si l'embarcation venait à s’immerger. Une tâche plutôt difficile pour ses coéquipiers, au point que Delbrat Mbadinga se serait engagé à le faire. Aussi, remonte-t-il dans la pirogue qui, toujours selon ses camarades, se serait partie vers le large du fait de du courant et des vagues. Gabriel Emane et Stévy Ndong Angoue auraient nagé jusqu’à un banc de sable non loin de là. Finalement, la pirogue se serait de nouveau retournée. Delbrat Mbadinga aurait nagé vers un autre banc de sable " immergé " où les autres, semble-t-il, l’apercevaient debout. Son gilet, non sur le torse, mais pendant à l’un de ses bras. Les deux compagnons auraient regagné un autre banc de sable plus proche de la rive à l’aide d’un jerricane. Stévy Ndong Angoue serait allé chercher de l’aide. Mais il était trop tard à l'arrivée des secours. Vu qu'il faisait nuit et que la marée était haute. Le lieu où se trouvait Delbrat Mbadinga n’était plus visible.

Christelle NTSAME

Port-Gentil/Gabon