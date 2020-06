Port-Gentil : un gardien malien agresse mortellement son employeur

Ressortissant malien de 25 ans, Adama Marre a maille à voir avec la justice, pour le meurtre présumé de Marie-Louise Omanda, épouse Pierre Pont, au quartier Ondimba, dans le premier arrondissement de la commune de Port-Gentil. La victime, qui l'employait comme gardien, est une septuagénaire plus connue sous l’appellation de Maguette, grâce à son entreprise de location de tentes et chaises. Elle vivait avec son époux, qui était en voyage au moment des faits.

Le suspect a pris la poudre d’escampette après son acte, mais il a été appréhendé par les éléments de la police judiciaire, le mardi 2 juin courant, sur la route d'Omboué, dans le département d'Étimboué. Il avait un habit et des bijoux de la dame lorsqu'il a été interpellé.

Mais à ses heures de travail, le ressortissant ouest-africain se ravitaillait régulièrement dans le congélateur de son employeur, sans son autorisation. "Je prenais souvent des vivres dans le congélateur pour mes besoins alimentaires. Je le faisais parce que je voyais les autres employés que j’ai trouvés là-bas prendre aussi la nourriture" , explique le mis en cause qui, apprend-on, serait un récidiviste.

Sauf que la répétition de cet acte va attirer l’attention de la patronne. Celle-ci commence à se plaindre du comportement de son gardien, l'accusant d’être également à l’origine de la disparition, non plus seulement de denrées alimentaires, mais aussi d’autres effets dans la maison. S'installe alors, tout naturellement, un climat de suspicion et de manque de confiance.