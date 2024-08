Port-Gentil : un adolescent abuse d'un garçonnet de 6 ans

Un nouveau bourreau présumé d'un enfant vient d'être écroué à la maison d'arrêt de Port-Gentil.

Il s'agit de B.J., un adolescent de 18 ans, qui s'est rendu auteur d'abus sexuels sur B.R., un garçonnet de 6 ans.

La scène s'est déroulée au quartier Côte-d'Azur, où le mis en cause a été interpellé dernièrement par les éléments de l'antenne provinciale de la Police judiciaire (PJ) Ogooué.

Le jour des faits, samedi 20 juillet 2024, B.J. et B.R . sont ensemble.

Sans que rien n'augure d'une mauvaise fortune, d'autant que les deux sont voisins et leurs familles se connaissent bien.

Sauf qu'on ne sait quelle mouche va piquer le premier, au point d'abuser sexuellement du second.

Et le mis en cause de confier : " BR est venu à la maison pour regarder la télévision comme d'habitude. Mais je ne sais pas ce qui m'a poussé à lui dire de s'allonger sur le canapé, avant de me déshabiller, de lui dire d'ôter à son tour son pantalon et d'entretenir un rapport sexuel avec lui.Je me suis retiré, quand il a commencé à pleurer ".

Le violeur présumé a été déféré devant le parquet de la République, lundi dernier, où un magistrat instructeur l'a placé sous mandat de dépôt à la prison du Château pour des faits de "sodomie sur une victime vulnérable, naïve et inoffensive".

Jean Paulin ALLOGO

Port-Gentil/Gabon