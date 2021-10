Port-Gentil : sept familles à la belle étoile

Plusieurs familles ont été condamnées à dormir à la belle étoile, à la suite d’un violent incendie qui a réduit leurs habitations en cendres. Les faits se sont déroulés, le 21 octobre écoulé au quartier Tobia. Précisément en face de la station Petro-Gabon, dans le 2e arrondissement de Port-Gentil. Aucune perte en vie humaine n’est à déplorer, mais d’importants dégâts matériels. Les victimes n’ont rien pu sauver face à la virulence des flammes.

Selon un témoin, "il y avait quatre studios, trois chambres en location, un dépôt de matériaux de construction et un atelier de couture". Comme souvent, nul ne connaît l’origine du feu. "On a seulement vu les flammes et on a couru pour essayer de venir sauver quelques effets, c'était trop tard. Le feu s’est très vite propagé à cause des maisons construites en planches", a confié une victime. Alertés certainement par leurs voisins, les occupants des maisons calcinées arrivaient chacun à son tour découvrir le drame. Presque tous étaient absents de leurs domiciles au moment des faits. Au total, ce sont 7 familles qui dormiront à la belle étoile.

Il faut noter que c'est grâce à l’élan de solidarité des badauds et le déploiement (pourtant) rapide des soldats du feu qui ont permis de circonscrire les flammes.

Christelle NTSAME

Port-Gentil/Gabon