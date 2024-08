Port-Gentil : les pêcheurs du bateau Likigaï retrouvés sains et saufs après 7 jours en mer

Après plusieurs jours de recherches infructueuses , l’embarcation Likigaï portée disparue depuis 7 jours a finalement été retrouvée, au large des côtes, avec ses trois passagers sains et saufs.

Il s'agit de Koumba Moundziehou, propriétaire de la pirogue, Arnaud François Boutamba et Souamy Wadely Kenneth.

La pirogue avait quitté PortGentil, le samedi 27 juillet dernier, pour une partie de pêche dans la zone d’Apari située dans le canton Ogooué, département de Bendjé, dans la province de l’Ogooué-Maritime.

Les pêcheurs étaient censés rentrer le même jour. Mais une panne mécanique survenue 30 mn après leur départ les empêchera de regagner Port-Gentil en fin de journée, comme prévu.

“ Le moteur nous a lâché et c’était un problème de bougie ”, a confie Kenneth, un des pêcheurs.

Vu l’endroit où la panne a eu lieu, les pêcheurs avaient grand espoir qu’ils seraient localisés et repêchés dans les meilleurs délais par un opérateur maritime quelconque.

Ils n’étaient donc pas inquiets. C’est après avoir passé les trois premiers jours à l’eau pendant lesquels la pirogue a commencé à avancer petit à petit avec l’effet des vagues dans la mer que l’inquiétude s’est invitée dans leurs esprits.

“ On avait décidé de se maintenirlà jusqu’à ce qu’un bateau nous aperçoive et nous vienne en aide ”, a souligné Arnaud, l’autre pêcheur.

Mais à partir du 3ème jour, l’angoisse et la peur cristallisaient leurs cœurs. A bord du bateau, ils avaient 9 baguettes de pain, autant de boîtes de sardines et 5 bouteilles d’eau d’un litre et demi.

Dès le premier jour où ils avaient compris qu’ils faisaient face à une épreuve d’une durée indéterminée, les pêcheurs avaient décidé, pour leur survie, de rationner leurs provisions.

“Nous avons dû nous limiter à consommer, chacun, par jour, un crouton de pain et 2 à 3 gorgées d’eau pour rester au moins hydratés. Avec de la nourriture nous aurions pu tenir. Ce qui comptait le plus pour nous c’était de l’eau. Et je ne pense pas qu’on aurait pu tenir longtemps si nous n’avions plus d’eau. Nous nous sommes donc évertués à conserver une bonnequantité d’eau tout le temps ”, a relaté Kenneth.

C'est le vendredi 2 août que l’embarcation a été localisée au large des côtes par le bateau Dolphins Express de la compagnie maritime NGV, en partance de Port-Gentil pour Libreville.

Il était 9h. Les Forces de défense et de sécurité à bord du Dolphins Express, aidés par l’équipage, ont remonté les rescapés épuisés.

Ils ont été ramenés à Port-Gentil avec le même bateau en après-midi.

A leur arrivée à 18h, ils ont aussitôt été pris en charge dans une unité sanitaire.

Christelle NTSAME

Port-Gentil/Gabon