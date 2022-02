Port-Gentil : l'assassin du boutiquier de Massuku aux arrêts

Les éléments de l'antenne de la Police judiciaire (PJ) de Port-Gentil ont fait montre de dextérité, peu de temps seulement après l'assassinat d'un boutiquier sénégalais au quartier Massuku. En effet, les enquêteurs sur les dents depuis le jour du crime ont, mercredi 9 février dernier, mis la main sur Steephen Endazokou alias Kurtis, le Gabonais de 32 ans en fuite au sortir de son forfait. La cavale de Steephen Endazokou aura donc été de très courte durée. Les Officiers de police judiciaire (OPJ) ayant soigneusement inspecté tous les coins du Carrefour Assane – le quartier dans lequel il a trouvé refuge–, avant de le neutraliser aux environs de 23 heures. Le mis en cause est naturellement passé aux aveux.

Dans son récit, il a raconté qu'il est entré dans la boutique pour acheter des cigarettes et une galette. Mais une fois à l'intérieur, ne voyant personne, il s'est ensuite dirigé derrière le comptoir avec pour objectif de faire main basse sur le contenu de la caisse. Sauf qu'Aliou Ba, le boutiquier qui était certainement dans sa chambre à ce moment, a pris Steephen Endazokou en flagrant délit de tentative de vol. Le Sénégalais a essayé de l’empêcher de se servir. " Il m’a attrapé par derrière avec l'intention de me neutraliser. Et comme j’avais un couteau sur moi, j’ai commencé à le poignarder. Il cherchait toujours à se défendre, il m’a attrapé, on s’est un peu bousculé dans la boutique et j’ai continué à le poignarder ", raconte le mis en cause, qui n’avait manifestement aucune pitié pour le commerçant d’un certain âge.

Aliou Ba a succombé de ses blessures. "Quand les voisins sont arrivés pour encercler la boutique, il était déjà mort dans sa chambre. J’ai fermé la porte de l’intérieur. Et lorsque les voisins se sont momentanément retirés, une petite fille est arrivée pour remettre au boutiquier le plat qu'il avait commandé. Constatant que la voix qui lui répondait n'était pas celle du maître des lieux, elle est encore allée ameuter le voisinage. Et quand ces derniers sont revenus sur les lieux, je me suis promptement échappé par l’arrière de la douche de la boutique. Vu qu'il y avait un trou au niveau du toit ", a confié Steephen Endazokou. L'enquête de voisinage révèle que le meurtrier présumé serait un consommateur de stupéfiant, en plus d'être coutumier des séjours en milieu carcéral, pour avoir déjà été écroué à deux reprises notamment pour vol de téléphones portables.

Christelle NTSAME

Port-Gentil/Gabon