Port-Gentil : Deux tenanciers de boîte de nuit placés sous mandat de dépôt

LA descente musclée effectuée dernièrement par les éléments de la Légion Ouest de gendarmerie de Port-Gentil, dans plusieurs structures de divertissement, a permis de neutraliser plusieurs individus pris en flagrant délit de non-respect des mesures barrières et, qui plus est, en totale violation des heures de couvre-feu.

Quant à Patrick Ngamaleu et Franklin Ndénakié, les deux tenanciers de boîte de nuit de nationalité camerounaise, âgés respectivement de 41 et 38 ans, ils ont été placés sous mandat de dépôt à la prison du Château. D'autant que des procédures ont été ouvertes à l'encontre des deux hommes pour non-respect des restrictions liées au Covid-19 et mise en danger de la vie d'autrui.