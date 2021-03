Port-Gentil : des casseurs de boutiques sous mandat de dépôt

L'ANTENNE provinciale de la Police judiciaire (PJ) de l’Ogouée-Maritime vient de neutraliser quatre dangereux malfrats de nationalité gabonaise, qui s’illustraient, depuis un certain temps, dans le casse des boutiques dans différents quartiers de la cité de l’'or noir

L'ANTENNE provinciale de la Police judiciaire (PJ) de l’Ogouée-Maritime vient de neutraliser quatre dangereux malfrats de nationalité gabonaise, qui s’illustraient, depuis un certain temps, dans le casse des boutiques dans différents quartiers de la cité de l’'or noir. Il s’'agit de Jester Mouele-Mickolo alias Mignon (24 ans), et ses lieutenants , Trésor Mouele-Tsonga alias ‘’"La Balle"’’ (20 ans), Aude Ossavou-Memiaghe ‘’Canabista’’ (16 ans), et ‘’ "Sorcier"’’ (21 ans).

Munis d’'un pied de biche, de marteaux, de couteaux et autres machettes, ils ont nuitamment visité une vingtaine de boutiques, menaçant, molestant et blessant parfois leurs gérants qui essayaient de leur résister. Avant de prendre de l’'argent, des téléphones portables et même des produits alimentaires.

C'’est à la suite de nombreuses plaintes déposées par les victimes que l’'antenne locale de la PJ a mis en place une souricière destinée à neutraliser les quatre premiers éléments de la bande composée d’'une dizaine d'individus. " Nous avons cassé, volé et braqué plusieurs commerçants, pendant les jours du "concert des casseroles". Profitant de ce que les Forces de police nationale étaient occupées à canaliser les manifestants ", a déclaré le cerveau présumé du gang, Jester Mouele-Mickolo alias Mignon.

"Dans notre bande, le rôle des filles consistait à jouer les sentinelles pendant que les hommes opéraient. Et quand une personne étrangère à notre bande arrivait, on faisait signe pour la cessation temporaire du manège ", a ajouté Aude Ossavou-Memiaghe ‘’Canabista, l'une des filles faisant partie de la bande.



Jean-Paulin ALLOGO



