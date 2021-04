Port-Gentil : 5 ans de réclusion pour vol avec usage d'une arme apparente

EN détention, depuis 2019, pour vol avec usage d'une arme apparente, commis sur Lewis Mapangou-Kombila, Vianney Ndjipa a comparu, le 12 avril dernier, devant la Cour d'appel judiciaire de Port-Gentil, siégeant en session criminelle. Un délit pour lequel il a été condamné à 5 ans de prison, alors que le ministère public en avait requis 10.

Les faits. Le 3 octobre 2019, au quartier Ntchengue, Lewis Mapangou-Kombila embarque, dans son véhicule à usage de taxi, un client identifié comme Vianney Ndjipa qui propose 1 000 francs à destination du quartier Château. Chemin faisant, ce dernier assis à côté du conducteur, déclare qu'il va prendre les pièces d'argent qui se trouvent dans le coffre. Devant le refus du conducteur, Vianney Ndjipa sort un tournevis avec lequel il menace la victime. Et vide lesdites pièces de monnaie dans sa poche. Voyant que le conducteur ne marque pas l'arrêt comme il le lui intime, il décide alors de sauter du véhicule. Mais sans succès car, retenu par Lewis Mapangou-Kombila. Vianney Ndjipa est maîtrisé et conduit à l'antenne de la Police judiciaire (PJ).

Lors de sa comparution, l'accusé reconnaît avoir soustrait les pièces d'argent sans l'autorisation du légitime propriétaire. Cependant nie avoir utilisé le tournevis trouvé en sa possession. Tenant le siège du ministère public, le procureur général, Armel Wilfried Boulé, a requis la culpabilité de l'accusé et sa condamnation à 10 ans de réclusion criminelle, en application des dispositions de l'article 460 du Code pénal. Me Eteno-Amorissani, commis à la défense, de solliciter, à titre principal, la requalification du crime de vol avec usage d'arme apparente, en tentative de vol. Et à titre subsidiaire, la requalification du vol avec arme apparente, en vol avec violence, tout en lui reconnaissant des circonstances atténuantes.