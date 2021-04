Port-Gentil : 3 maisons en fumée

UN incendie d'une rare violence s'est déclaré dans la nuit de samedi à dimanche dernier à Roger- Buttin, dans le 4e arrondissement de Port-Gentil. Bilan du sinistre : trois maisons ont été réduites en cendres par les flammes.

Il était 5 heures passées lorsque les sapeurs-pompiers ont été appelés à l'aide. Sur le lieu du drame, il aura fallu plus d'une heure aux soldats du feu pour venir à bout du brasier qui a même failli emporter quatre maisons mitoyennes. Selon certains témoins, une bougie laissée allumée négligemment serait à l'origine de ce sinistre. Et coupent court à la rumeur qui voudrait attribuer cet incendie à la SEEG alors que l'habitation en cause serait dépourvue d'électricité depuis toujours. Il n'y a donc aucun doute qu'une bougie allumée par les occupants serait en cause.