Piratage à la SEEG : un audit indépendant et une plainte contre X

L'avocat de la Société d’énergie et d'eau du Gabon (SEEG), Me Anges Kevin Nzigou, a, lors d'une déclaration devant le siège de ladite agence accompagné des responsables de cette entreprise, confirmé un vaste système de détournement des tickets Edan.

Un pot aux roses découvert par les membres du Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI) affectés en son sein.

Lesquels, durant les enquêtes, ont mis à jour un piratage de serveurs de la SEEG à l'origine des pertes financières significatives de l'entreprise.

Si le montant exact n'est pas encore établi, selon l'avocat, cette fraude massive s'évaluerait à plusieurs milliards de francs.

Raison pour laquelle la société a déposé une plainte contre X et annoncé un audit externe.

"La SEEG a déposé, le 9 août 2024, deux plaintes pour vol et détournement. Les investigations en cours révèlent chaque jour des nouveaux éléments, qui dévoilent l’ampleur de cette immense fraude. Les premières découvertes montrent que cette fraude comparable à une véritable pieuvre, a entraîné un gouffre financier considérable. Les bénéficiaires de cette fraude qui se dissimulaient dans l’ombre, commencent à se manifester, rendant l’opération de plus en plus sensible ", a confié l'avocat.

Poursuivant son propos, l'avocat a indiqué que les enquêtes menées par les services compétents ont révélé l’existence d’un générateur de tickets autonome, exploité en dehors du système officiel de la SEEG.

"Ce générateur permettait la production illégale de tickets Edan, privant l’entreprise de revenus importants. Une sousévaluation de recettes de la SEEG affectant de manière significative son chiffre d’affaires et bien plus. La fraude a exposé des informations confidentielles concernant les clients , augmentant les risques de fuite des données et de manipulations malveillantes ", a souligné Me Nzigou.

Pour qui, l’introduction des serveurs non autorisés dans le système de la SEEG a accru les risques de cyberattaque et de dysfonctionnements opérationnels.

Face à cette situation, la SEEG a entrepris différentes actions dont le blocage des accès au système d’information à toutes les personnes identifiées comme étant impliquées dans cette fraude ; l’augmentation du nombre de ses propres caisses pour réduire la dépendance envers les partenaires externes et la garantie d'une meilleure maîtrise des transactions avecles partenaires sérieux.

Abel EYEGHE EKORE

Libreville/Gabon