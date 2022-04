Oyem : elle réapparaît après 12 jours d'égarement en forêt

Marguerite Akoume Ndoutoume Bikoro Bi Ndong veuve de 68 ans est une vraie miraculée. Elle a réapparu auprès des siens, 12 jours après s’être égarée en forêt. Plus précisément au village Adzap-Yeffa, situé à 9 km d’Oyem dans le canton Nyè (département du Woleu). D'après une source proche de la famille, la sexagénaire serait partie de son domicile le 29 mars dernier vers 9 heures du matin, pour aller couper des feuilles servant à l'emballage du manioc. Ce jour-là, on a attendu son retour au village.

En vain. Le lendemain matin, constatant qu'elle n’est toujours pas revenue de la forêt, un de ses fils réunit tous les villageois pour les informer de son inquiétude. La procureure d’Oyem, Périne Ada Obiang, est saisie via les auxiliaires de commandement et la sous-préfecture du district d’Akam-Essatouk. Une enquête a également été ouverte par les éléments de la Direction générale des recherches (DGR) d'Oyem. Un voyant pygmée a même été sollicité par certains membres de la famille, qui aurait révélé que " la vieille était toujours vivante. Mais qu’elle s’est égarée en forêt et qu’elle était très loin du village ", rapporte une source autorisée.

D'autres parents ont eu recours aux services d’un pseudo-voyant à Oyem, qui, après consultation, a annoncé " l’assassinat avec prélèvement de certaines parties du corps de la sexagénaire par un notable du village ", rapporte notre source. Mieux, pour dénicher le(s) véritable(s) auteur(s) et commanditaire(s) du crime, le " voyant " va imposer à tous les ruraux l’épreuve du balai. Tous y sont passés : vieux, vieilles, garçons et filles, y compris le notable suspecté qui, curieusement, est resté coincé entre les deux balais. Mais, surprise ! Le 10 avril vers 10 heures, Marguerite Akoume Ndoutoume Bikoro Bi Ndong réapparaît derrière son domicile. Telle une revenante. C'est l’un de ses fils qui, depuis la cuisine, voit sa mère sortir de la brousse avec une robe en lambeaux.

La mère de famille est conduite de toute urgence au Centre hospitalier régional d’Oyem pour y subir des examens et des soins appropriés. Aux dernières nouvelles, elle se porte très bien aux côtés des siens.

E. EBANG MVE

Oyem/Gabon