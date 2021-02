Outrage à agent : Des transporteurs suburbains interpellés

CINQ transporteurs suburbains, communément appelés "clandos", exerçant sur le trajet marché de Nzeng-Ayong-carrefour Bambouchine-Pk 9, dans le 6e arrondissement de Libreville, ont été interpellés par la brigade Nord de gendarmerie nationale, le mercredi 10 février 2021. Ils sont accusés de trouble à l'ordre public et outrage à agent dans l'exercice de ses fonctions.

D'après une source policière, tout serait parti d'une information selon laquelle certains transporteurs opérant sur le tronçon sus-évoqué, exerceraient en toute illégalité. Autrement dit, sans documents afférents à la circulation dont le permis de conduire pour d'aucun. Informés de la situation, les éléments de la brigade nord, l'unité de police de circulation routière de la gendarmerie nationale spécialisée dans la surveillance des automobilistes érigent un poste de contrôle à la hauteur de l'arboretum de Sibang. Tous les transporteurs mis en cause sont aussitôt neutralisés.

Sauf que l'opération diligentée par les éléments du Gena n'a pas l'heur de plaire au collectif des transporteurs suburbains et urbains exerçant dans la zone. Lesquels (plus d'une centaine) auraient débarqué au poste de contrôle, armés de gourdins et autres objets, pour s'en prendre aux pandores. Les agresseurs prétextant que les contrôles ont été suspendus.