Opération Mamba : le procès de Justin Ndoundangoye renvoyé au 26 novembre

Les raisons de ce renvoi sont évoquées par Me Cédric Maguisset, avocat de Justin Ndoundangoye. D'après lui : " M. Ndoundangoye dispose d'un certain nombre de pièces que nous devons communiquer à la partie adverse, parce que le principe du contradictoire doit être sauf. Et en plus, malheureusement mon client n'a pas eu assez de temps pour préparer sa défense.

Il a reçu l'avis d'audience, mardi dernier, pour une audience qui se tient le vendredi. Et comme vous savez qu'à la prison centrale la visite des avocats est réglementée, donc je n'ai pu le rencontrer que mercredi après-midi. Or le dossier est assez volumineux. Et pour terminer, jusqu'à ce jour, je n'ai pas copie de l'entier dossier. Ce qui fait en sorte que je n'ai pas l’intégralité des déclarations des uns et des autres dans ce dossier.

Je n'ai que les déclarations de mon client, mais pas celle de l'autre partie. Entre autres, le liquidateur de l'Octra, dont j'ai découvert les déclarations en partie dans l'ordonnance de renvoi, notamment sur les procès-verbaux et l’interrogatoire au fond. J’aimerais avoir l’entier dossier, afin de bien préparer la défense de mon client ", souligne-t-il.

Aussi, Me Maguisset a-t-il promis qu'ils seront prêts le 26.