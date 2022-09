Omboue : le 2e adjoint au maire et sa famille périssent dans un naufrage

TRISTESSE et désolation pour les familles et le Conseil municipal d'Omboue, dans le département d'Etimboue, province de l'Ogooué-Maritime. Une pirogue a chaviré en fin d'après-midi du 31 août au large de la lagune Nkomi, avec à son bord 11 personnes. Parmi elles, le 2e adjoint au maire de la commune d’Omboue, Martin Louembet Makaya, son épouse et ses trois enfants. Tous ont péri dans ce naufrage, alors que le pilote et le reste des passagers ont réussi à échapper à la noyade.

Selon les nombreux témoignages recueillis, la pirogue, visiblement vétuste, à bord duquel avaient pris place le maire et sa famille, a appareillé du débarcadère d'Omboue vers 14 heures. À destination du village Ntchonga. Plus précisément au campement Agota. L’embarcation, qui transportait déjà onze personnes, avait en sus des bagages. Ce qui le rendait sans doute encore plus lourd. Et au regard de son état de délabrement, il n'offrait pas toutes les garanties de sécurité. Surtout avec les flots de la lagune réputés parfois violents comparés aux vagues de la mer, souligne un témoin.

" Et pourtant ce jour-là tout était calme. On ne comprend pas ce qui a bien pu se passer par la suite ", poursuit-il. Mais selon le pilote, une vague serait à l’origine de ce drame. C'est hier vers 8 h 30 que les recherches entamées depuis l'annonce de la tragédie par la brigade de gendarmerie d'Omboue et les services de secours de la ville ont commencé à porter ses fruits. Avec notamment la découverte du corps sans vie du maire, accroché à un filet de pêche, flottant sur les eaux de la lagune. Les corps de son épouse et de ses trois enfants ne sont toujours pas retrouvés.

Christelle NTSAME

Port-Gentil/Gabon