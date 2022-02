Nkok : ils volent dans un domicile et violent la fille du propriétaire

Les Gabonais Wendi Spyder Digombé alias "KP", 25 ans, et Davy Missombela Boukoka dit "Sniper", 30 ans, ont, le 9 février dernier, agi comme de vrais démons au domicile d'un compatriote à Nkok (PK 27), dans le 2e arrondissement de la commune de Ntoum. Ce jour-là, aux environs de 3 heures, les deux individus, encagoulés, se sont introduits dans la maison, a-t-on appris de sources policières. Une fois à l'intérieur de l'habitation, munis d'un fusil de type calibre 12 et d'une machette, ils seraient parvenus à maîtriser toute la maisonnée apeurée devant les armes à disposition des malfaiteurs. Ce qui va permettre à ces derniers de dépouiller la demeure. En repartant, ils auraient emporté deux écrans plasmas (32 pouces) de marque Samsung, un téléphone portable de marque Tecno, une tablette Iphone et des numéraires d'un montant de 1 050 000 francs. Sauf qu'avant de s'évaporer dans la nature, Davy Missombela Boukoka s'est permis d'abuser sexuellement de la fille du maître des lieux, en sa présence, comme guidé par un sadisme inouï.

Libérés des griffes de ces malfrats dont on ignore s'ils n'étaient pas capables d'aller plus loin dans leur forfait, les occupants de l'habitation se consolent comme ils peuvent. Aussi, décident-ils de se plaindre au niveau de la Police judiciaire (PJ), afin que les deux bandits soient rattrapés et traduits devant la justice. Le 16 février courant, Wendi Spyder Digombé (étudiant) et Davy Missombela Boukoka (sans-emploi) sont donc interpellés par les éléments de la PJ. Ils ont été retrouvés avec la majorité des effets cambriolés au PK 27. Excepté le téléphone portable et l'un des écrans plasmas qu'ils avaient déjà vendus à un receleur qui est activement recherché aujourd'hui. Dans les locaux de l'unité spécialisée des Forces de police nationale, les deux indélicats ont avoué des forfaits commis à d'autres endroits, dans la zone de Nkok et ses environs.

G.R.M

Libreville/Gabon