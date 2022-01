Mouvement des casseroles : Hoffman et le Général des Mapanes fixés le 21 janvier

Hoffer Edou Mvé alias Hoffman et Gael Koumba Ayouné connu sous le pseudonyme du général des Mapanes, étaient devant le juge ce matin en audience correctionnelle. Le Ministère public leur reproche l' outrage au chef de l'Etat et aux forces de sécurité et incitation à la révolte. Ils sont soupçonnés d'êtres les instigateurs de la contestation des mesures gouvernementales de lutte contre le Covid-19, appelé “mouvement des casseroles” ayant entrainé en début d'année dernière des pillages et violence contre les forces de sécurité. Et surtout couté la vie de deux compatriotes.

Le délibéré est attendu le 21 janvier prochain.

Abel EYEGHE EKORE

Libreville/Gabon