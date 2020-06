Mounana : un père repasse au fer son fils de 8 ans pour le punir

Terribles, les explications de Mack Gaivor Mvou Mbiga, (32 ans), alias Mhadr, pour justifier les brûlures au fer à repasser infligées à son garçonnet de 8 ans. Pour le punir d'avoir perdu la clef de la porte centrale de la maison familiale, ce père a infligé ces sévices à son fils, dans la nuit du 11 au 12 juin courant.

En garde à vue au commissariat de police de Mounana, le pasteur assistant de l'église "Épée du combat" a été présenté, hier, devant le parquet de Franceville. Interrogé, le prévenu a confirmé les faits. "Lundi dernier, je suis sorti de la maison en laissant la clef sur la tablette. À mon retour, vers 20 heures, j’ai constaté que la clef n’y était plus. J’ai demandé aux enfants et aucun d’eux ne m’a répondu. Le lendemain, c’est ma fille de 5 ans qui me dit qu’elle l'a ramassée et l’a remise à son frère. Jeremy m'a dit qu'il a mis la clef dans le sac, mais qu'il ne la retrouvait plus", a-t-il raconté.