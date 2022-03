Mouila : une septuagénaire se noie dans la rivière Onoye

ÉLISABETH Guegnepa, une Gabonaise de 78 ans, a dernièrement péri dans la rivière Onoye, un affluent de la Ngounié. C'était au moment où elle tentait de traverser le cours d’eau lors d'une partie de pêche.

Les faits se sont produits dans le canton Dikoka, dans le département de la Douya-Onoye, dans une forêt située aux confins de Bandi, un hameau situé à une vingtaine de kilomètres de Mouila, sur la route de Mimongo. Une source proche du dossier indique qu'Élisabeth Guegnepa, son concubin Pierre Moyiya, Gabonais de 42 ans, et la cousine de ce dernier, Bernadette Moussouma, 85 ans, se sont installés au campement. Élisabeth et Bernadette auraient alors décidé, vers 5 heures du matin, d'aller pêcher sans Pierre Moyiya.

Une fois au bord de la rivière, Élisabeth Guegnepa aurait tenté la première de traverser l'Onoye. Mais elle aurait trébuché et fait tomber sa lampe torche dans l'eau. Dépourvue de lumière, l'accompagnatrice ne pourra rien faire pour sauver la septuagénaire entraînée par le courant. Si les deux vieilles dames ont pour habitude de franchir cette rivière, le problème est que le volume d'eau était plus important ce jour-là, précise notre source. C'est le 12 mars que le corps sans vie d'Élisabeth Guegnepa sera retrouvée et repêchée.

L’enquête diligentée par les autorités Officiers de police judiciaire (OPJ) déterminera les circonstances exactes de ce drame.

Par E.N

Mouila/Gabon