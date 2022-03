Mouila : un gros papayer abîme les bureaux de l’AGP

Un gros papayer se trouvant à proximité des bureaux abritant la direction provinciale de l’Agence Gabonaise de presse (AGP) à Mouila, s’est écroulé la nuit dernière sur l’édifice, à l’issue d’un grand vent violent. Dans sa chute, il a été dans un premier temps soutenu par le toit, avant d’endommager le Split du bureau du responsable de l’agence. Il faut dire que ce papayer qui nourrissait le voisinage s’est retrouvé prisonnier d’une d’eau stagnante provenant du bâtiment d'à côté. A cet effet, les racines ne pouvaient plus supporter l’arbre fruitier. D’où les dégâts collatéraux enregistrés et qui nécessitent l’aide multiforme de la part de la direction générale pour des réparations éventuelles. Lorsqu’on sait que l’agence locale de Mouila accuse d’énormes besoins d’ordre financier, du matériel informatique, encore moins un téléviseur et des grilles de protection, car par deux fois, les bureaux ont été toujours victimes des malfrats à deux reprises.

Bref, la liste n’étant exhaustive, l’agence attend un soutien conséquent pour mieux assurer la couverture provinciale, car dépourvue de moyens logistiques. Rappelons tout de même que les bureaux de l’AGP de Mouila, ont été ouverts en 2006, d’abord en location chez un particulier, ensuite en 2014, elle a hérité d’un vieux petit bâtiment coloniale de la mairie, passablement réhabilité un entrepreneur par le biais de la direction générale de l’AGP.

Par F.N

Mouila/Gabon