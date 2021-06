Mouila : un enfant de 2 ans périt dans un puits

UN enfant âgé de 2 ans environ a dernièrement été retrouvé sans vie dans un puits artisanal, au quartier Minembé, en amont de la rivière Dourougni dans le 1er arrondissement de la commune de Mouila.

Selon les témoignages recueillis auprès des riverains, les faits se seraient produits alors que l'enfant était sous la garde des grands-parents et de ses frères. En l'absence de la mère qui se trouvait au cours dans un lycée de la place. À ce qu'il semble, le garçonnet aurait déjoué la vigilance de la maisonnée pour se retrouver malheureusement au puits situé à environ 150 m. Un puits non couvert et non protégé par une barrière, appartenant à un voisin dont l'identité n'a pas été révélée. Lequel était à son lieu de travail au moment du drame. " Cette matinée tragique, je n’étais pas à la maison. J'ai été informé qu’un enfant s'est noyé dans mon puits. Une nouvelle qui m'a d'ailleurs surpris, d'autant plus que les enfants n'avaient pas l’habitude d'arriver chez moi au regard de la distance qui nous sépare ", a-t-il expliqué.