Mouila : le siège de l’opérateur de la téléphonie mobile airtel en feu

LE siège abritant les services de l’opérateur de la téléphonie mobile airtel situé à Baleka, un quartier du deuxième arrondissement de Mouila a pris feu ce jeudi en milieu d’après midi. En effet, selon une source proche du dossier, ce jeudi 18 juillet 2024 aux environs de 15 heures 10 minutes, un incendie a été déclenché au bâtiment abritant l'Agence d'Airtel Gabon, qui serait provoqué poursuis la source de suit d’un court circuit.

Celui-ci serait parti dans le plafond de l'un des appartements ou loge deux des ses agents. ADe même notons la présence sur des agents de la Société d'Energie et d'Eaux du Gabon, ensemble avec les Forces de Police Nationale et les riverains le feu a été Aussitôt alertés du sinistre, les autorités judiciaires et policières ont été saisi.

Notamment le Procureur de la République, près le tribunal de première instance de Mouila qui s'est rendu sur les lieux du drame pour constater les faits. Aucune perte en vie humaine n'est à déplorer. Toutefois des dégâts matériels importants se chiffrer à plusieurs millions de francs CFA. Toutefois, pour plusieurs de précisions une enquête a été ouverte et confiée a l'antenne provinciale de Police Judiciaire. Par, il en résulte que les travaux de réhabilitation avait été sollicité de la part du propriétaire du bâtiment. Malheureusement, cette cure de jouvence n’a voir le jour pour une meilleure visibilité de cette bâtisse qui surplombe ce quartier de la ville de Mugumi.

F.N

Mouila/Gabon