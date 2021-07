Mouila  : le mérite des OPJ mis en valeur par le parquet de la République

LES officiers de police judiciaire (OPJ) de la province de la Ngounié, à compétences générale et spéciale, ont été honorés le 9 juillet dernier par le parquet de la République près le tribunal de première instance de Mouila. À l'occasion de la célébration de la première édition de la journée de l'OPJ qui consacre le bilan de l'activité judiciaire de l'année judiciaire 2020-2021.

Un moment mis à profit pour passer en revue toutes les procédures relatives au rendement de l'ensemble des unités OPJ. Aussi, s'est-il agi de mettre en valeur la philosophie imprimée par le parquet à travers la règle des trois P : prévention-professionnalisme et poursuites judiciaires. En organisant cet évènement, le procureur de la République, Urbain Massala, son adjoint Patrick Mabeghan et le substitut Léonce Mba-Mihindou tenaient à revaloriser les OPJ dans le cadre de leurs missions liées à la sécurité des biens et des personnes. Puis, à la protection du territoire. Une promesse faite le 27 novembre 2020, au cours de la prise de contact avec les enquêteurs.