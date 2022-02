Mouila  : il violait l'enfant du voisin, âgée de 13 ans

Julien Biveghe, un Gabonais de 34 ans, employé de BTP dans une structure privée, établi à Bavanga dans le 2e arrondissement de Mouila, a été écroué le 1er février passé à la maison d’arrêt locale. Motif : il aurait violé l'enfant du voisin, la petite R.M.M, âgée de 13 ans. Selon une source proche du dossier, les faits remontent au 30 décembre 2021. R.M.M demande 3 000 francs à sa mère pour se rendre coquette. Mais cette dernière n'a pas d'argent. Au même moment, Julien Biveghe, qui suivait la conversation de loin, prend la sollicitation à son compte. Ce jour-là sur le coup de 19 h 30, il embarque l'adolescente dans son véhicule et se rend avec elle loin du domicile familial. Parvenu à la hauteur d'une ruelle non éclairée, il contraint la fille à avoir des rapports sexuels non protégés. Avant de lui remettre les fameux 3 000 francs.

Dans la nuit du 26 janvier vers 22 heures, Julien Biveghe veut une fois de plus passer à l'acte, cette fois-ci derrière son domicile. Mais l'enfant lui oppose une résistance farouche. Et manque de pot, il est pris en flagrant délit de tentative de viol par les parents de cette dernière. Pressée de questions, la petite met à nu les incartades du voisin présumé indélicat. Aussi l'oncle de cette dernière porte-t-il plainte à la Sûreté urbaine du commissariat de police. Sentant l’étau se resserrer autour de lui, le violeur présumé se réfugie momentanément à Libreville. Mais c’était sans compter avec la détermination des flics qui, après son retour, le neutralisent. Mais, Julien Biveghe nie les faits en enquête préliminaire. Arguant qu'il aurait simplement usé de son doigt sans pénétrer sa jeune victime. Alors que les preuves à charge conforteraient la thèse du viol. Il a été déféré devant le procureur de la République, qui l'a placé en détention pour présomption de viol sur mineure de moins de 15 ans.

F.N

Mouila/Gabon