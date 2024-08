Mort de " La Blanche de Moabi " : que toute la lumière soit faite

Que toute la lumière soit faite sur la mort – qu'on peut qualifier de suspecte – de la jeune gabonaise de 26 ans, Iris Colette Kogou Mihindou, alias " La Blanche de Moabi ", survenue dans la nuit du 1er au 2 août dernier et qui a bouleversé bon nombre de personnes, celles qui ont connu cette jeune femme pleine de vie et amoureuse de la culture gabonaise, aussi bien sur les réseaux sociaux, que dans la vie réelle.

Que s'est-il passé et qui en voulait tant à cette belle âme, au point de lui ôter la vie ? La thèse d'une mort par inhalation de la fumée, d'un incendie qui se serait déclaré à son lieu de travail, ne convainc pas plus les parents que les enquêteurs en charge de ce dossier.

Lesquels ont déjà visiblement fait le constat que ce crime pourrait avoir été maquillé.

Les traces de violence visibles sur son corps en témoignent d'ailleurs. La famille et les amis de la disparue, qui ne la verront malheureusement plus, ne comptent désormais que sur la justice gabonaise, pour que les auteurs de cet acte ignoble soient identifiés, interpellés et punis, conformément à la loi en République gabonaise.

Et les Forces de police nationale, qui mettent du leur, ont également sorti l'arsenal nécessaire, permettant de mettre très rapidement la main sur le ou les auteurs présumés de ce crime.

Abel EYEGHE EKORE

Libreville/Gabon