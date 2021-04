Meyo-Kyè : un orage cause de nombreux dégâts matériels

UN orage d’une rare violence, accompagné d’une pluie diluvienne, a occasionné de nombreux dégâts matériels dans le district de Meyo-Kyè, dans le département du Ntem (Bitam), dans la nuit du 31 mars au 1 er avril dernier, vers 20 heures. Plusieurs toitures des habitations de la petite localité frontalière du Gabon avec le Cameroun et la Guinée-Equatoriale ont été emportées.

À en croire une source proche de la sous-préfecture de Meyo-Kyè, c’est au total huit (8) familles qui ont été victimes de l’orage. Parmi les sans-abri, il y a un pasteur local de l’Église évangélique du Gabon (EEG) et une famille qui a vu trois de ses habitations détruites par la bourrasque. Informé, le sous-préfet a aussitôt dépêché son chef de bureau, Germain Cédrique Andeme-Ntoutoume, sur les lieux. Non seulement pour constater et évaluer l’ampleur des dégâts, mais aussi pour marquer la solidarité de cette administration locale envers les victimes.