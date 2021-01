Medouneu : mystérieuse disparition d’un jeune homme

LA disparition mystérieuse depuis le 28 décembre 2020 de Christ Ngueme Mbeme, âgé de 22 ans, au cours d’une partie de chasse, continue de défrayer la chronique au quartier dit École-officielle, et ce, dans toute la ville de Medouneu (une ville du nord Gabon située dans la province du Woleu-Ntem).

La cause. C'est que les deux compagnons de chasse du jeune homme, dont Aimé-Jacquet Ntoutoume, la trentaine révolue, ne parviennent toujours pas à édifier les parents et les enquêteurs, sur les circonstances réelles et le lieu exact de la disparition de leur frère. Ils sont en garde à vue, depuis lors et pour des raisons d’enquête, à la brigade-centre de gendarmerie du chef-lieu du département du Haut-Como.