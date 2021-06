Mandji : une scène de jalousie envoie deux frères en prison pour 4 mois

ALORS que la partie civile, représentée par Salomon Ondo Minko, espérait avoir gain de cause à l'issue du procès qui l'opposait à son frère Pierre-Léonce Ondo Eva, tous ouvriers agricoles à Olam-Mandji, pour violences et voie de fait, le délibéré du tribunal a quelque peu surpris

ALORS que la partie civile, représentée par Salomon Ondo Minko, espérait avoir gain de cause à l'issue du procès qui l'opposait à son frère Pierre-Léonce Ondo Eva, tous ouvriers agricoles à Olam-Mandji, pour violences et voie de fait, le délibéré du tribunal a quelque peu surpris. Et pour cause, la victime a été aussi inculpée pour les mêmes infractions. Aussi, les deux antagonistes ont-ils été reconnus coupables et condamnés à 4 mois d'emprisonnement dont 3 mois avec sursis.

Les faits remontent à courant mai 2021 à Mandji. Ondo-Eva entretient depuis trois mois une relation intime avec la nommée Sonia. Un soir, celle-ci se retrouve dans un troquet de la place avec Salomon Ondo Minko, son beau-frère. Entre-temps, Léonce-Pierre Ondo Eva, après avoir passé une soirée bien arrosée, décide d'aller dormir chez sa dulcinée. Mais, au milieu de la nuit il se rend compte que Sonia n'est pas à ses côtés. Il l'appelle aussitôt au téléphone et parvient quand même à joindre Sonia qui lui fait savoir là où elle se trouve.

Une fois sur les lieux, Léonce-Pierre Ondo Eva pique une crise de jalousie à l'endroit de l'accompagnateur de la jeune femme, qui n'est autre que son propre frère. Finalement, c'est le lendemain qu'une rixe éclate entre les deux hommes, en présence d'un autre membre de la fratrie, Jérôme Mengue Mengue. Au sortir de cette altercation ayant occasionné des blessures, les frères rivaux sont mis aux arrêts par les gendarmes de la brigade locale.

Pendant les débats contradictoires, il a été mis en exergue le fait que le plaignant et la victime se sont tous les deux rendu auteurs d'actes de violence et de voie de fait. Salomon Ondo-Minko en donnant un coup de tête à Léonce-Pierre Ondo-Eva, a provoqué une lésion chez ce dernier. Devant la barre, Sonia, à l'origine de la dispute, a été formelle : " Je lui avais pourtant dit que Salomon Ondo Minko n'était pas mon amant. Mais plutôt un collègue de travail à Olam Palm".

Au cours de ses réquisitions, le Ministère public, représenté par le substitut du procureur de la République, Léance Mba-Mihindou, a fait la démonstration de la culpabilité des deux prévenus dans le cadre de ce procès qui repose sur les faits de jalousie. Aussi, le maître des poursuites a-t-il requis 6 mois de prison avec sursis à leur encontre. Reconnus coupables du délit de violence et voie de fait, les deux frères ont, en répression, plutôt été condamnés à 4 mois d'emprisonnement dont 3 assortis de sursis. En plus d'une amende de 50 000 francs. Un mandat de dépôt a été aussitôt décerné à leur encontre.

Jérôme Mengue Mengue, l'autre membre de la fratrie poursuivi également pour les mêmes infractions a, quant à lui, été déclaré non coupable.



F.N



