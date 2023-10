L’employé de Foberd Gabon sain et sauf !

La vidéo montrant un employé de Foberd Gabon victime d’un accident du travail, inconscient, et transporté par des moyens de fortune dans un canter a fait le tour des réseaux. Laissant perplexe plus d’un observateur sur les moyens mis en œuvre par le groupe industriel pour la prise en charge des accidentés du travail. Mais que s’est-il réellement passé ? Selon les explications d’un responsable de l’entreprise, il s’agit d’un employé dénommé Mara Ngagha Markus âgé de 29 ans victime, le 4 octobre 2023, d’un accident de travail alors qu’il chargeait des tubes carrées et des cornières dans un camion de livraison à Forberd Gabon Owendo.

Lors du chargement, il aurait ressenti un violent claquement de dos suivi de fortes douleurs à la jambre droite avant de s’écrouler. Pensant que leur collègue est tombé dans le coma, les autres employés commis à la tâche vont le transporter d’urgence dans un canter. Mais, l’un des magasiniers va de suite informer le responsable des ressources humaines, Jules Mbanda Jules, jeune gabonais de 34 ans, diplôme de l’université Aframde de Libreville Arrivé sur les lieux, ce dernier, pris de panique, va de suite conduire l’infortuné au CHU d’Owendo ou A peine arrive , aurait repris a parler au point d’expliquer lui même la ou il avait mal.

Le médecin a prescrit une radiologie qui a été réalisé au centre inter entreprise grâce a l’ambulance du CHU d’owendo sanctionne d’un résultat normal. Pour approfondir les recherches , le médecin va prescrire le scanner qui va cette fois être réalisé a la policlinique chambrier sanctionné d’un résultat normal « Pas d’anomalie morphologique des corps vertébraux et des espaces intervertébraux. Pas de fracture osseuse » conclut le rapport médical . Le patient est actuellement en convalescence.

Mais qu’en est-il des dispositions mises en place par l’opérateur économique en cas d’accident du travail ? Y a-t-il une cellule de prise en charge au sein des différentes filiales du groupe ? Contrairement à certaines affirmations, il existe bel et bien au sein des différents filiales du groupe Foberd, une infirmerie pour les premiers soins et d’un médecin de travail. L’industriel s’est également doté d’un Comité de sécurité et de santé au travail (CSST) comme l’exige les dispositions réglementaires en République gabonaise.

Ce comité est composé, pour chaque société, d’un président, de 3 représentants du personnel, d’une assistante QHSE et d’un médecin de travail. En avril dernier, les entreprises Sogamatec, Sofavin, Foberd Gabon, Sotrasgab et le complexe agro-alimentaire du Gabon ont sollicité et reçu des formations appropriées dispensées par la direction générale de la sécurité et de la santé au travail. Des formations qui ont permis, à ce jour, de mieux sensibiliser les employés sur les risques d’accidents professionnels mais surtout de mieux coordonner la prise en charge des accidentés.

JM

Libreville/Gabon