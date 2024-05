Lastoursville : il usurpe l'identité de son frère rapatrié

Les activités d'escroquerie auxquels se livrait Moussa Ba, un ressortissant sénégalais résidant au Gabon depuis 2019, viennent de prendre fin avec son incarcération à la maison d'arrêt de Koula-Moutou.

En effet, celui qui était déjà dans le collimateur des Officiers de police judiciaire (OPJ) pour abus de confiance, notamment, a été placé sous mandat de dépôt pour tentative d'usage de faux.

D'après une source proche du dossier, dépourvu de carte de séjour et vivant complètement à l'écart de sa communauté, Moussa Ba, qui a quitté Port Gentil (Ogooué-Maritime) pour s'établir à Lastoursville (Ogooué Lolo), était craint de ses frères. Et pour cause.

En partant de la capitale économique, il aurait emporté d'énormes sommes d'argent issues de prestations Airtelmoney et autres recettes des magasins appartenant à des commerçants ouest-africains.

En quête de document administratif, il se rend alors à la brigade centre de Lastoursville avec la photocopie de la pièce d'identité d'un de ses compatriotes rapatriés par les services de l'Immigration.

L'objectif étant de se faire établiune attestation de déclaration de perte de la carte, vu qu'il souhaitait rallier Libreville.

Mais les pandores contactent les services de la Documentation de Lastoursville, qui éventent la supercherie. Moussa Ba a donc été pris en flagrant délit de tentative d'usage de faux.

SCOM

Libreville/Gabon