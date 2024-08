Lambaréné/Exploitation forestière illégale : un conseiller départemental arrêté par la PJ

Les populations locales réunies au sein de l’Association des communautés du Lac Oguemoué (Aclo), soutenues par l'ONG Conservation justice, ont traduit en justice un membre du conseil départemental de l'Ogooué et des Lacs, N.A, exploitant illégalement des forêts dans la zone du lac Oguemoué.

Et cela depuis des années, a confié une source au fait du dossier.

Le mis en cause a été interpellé par les services de Police judiciaire (PJ), sur ordre du tribunal de première instance de Lambaréné, a confirmé notre source.

Selon le témoignage du président de l'Aclo, N.A exploitait du bois sans titre et procédait aux coupes et enlèvements d’essences sans autorisation de l’administration des Eaux et Forêts.

Des faits proscrits par la loi que le mis en cause aurait reconnus. Et pour contourner la législation, il usait de stratégies lui permettant de mettre à contribution certains membres de sa famille.

Aussi, lors de l'inspection sur les sites exploités illégalement, les agents ont découvert une barge, deux machines de type Caterpillar 528, une scie mobile de type Lucas Mill et un total cumulé de 268,444 m3 de bois sciés. Cette exploitation forestière non déclarée a valu à l'agent de l'administration décentralisée les affres de la justice.

Il se trouve présentement en garde à vue dans les locaux de la police.

AEE

Libreville/Gabon