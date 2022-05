Lambaréné : un homme de 57 ans ouvre le feu sur le neveu de sa compagne

Marcel Samouna, Gabonais de 57 ans, a dernièrement tiré sur Brice Loumba Kandou, Gabonais de 24 ans, qui n'est autre que le neveu de sa compagne. Gravement blessé, la victime est condamnée à vivre avec du plomb dans le corps. L'auteur du coup de feu a, quant à lui, été incarcéré à la maison d'arrêt de Lambaréné dans la province du Moyen- Ogooué au Gabon. Une source judiciaire proche du dossier indique que les faits se sont produits à Mbigou-Lobi, un village situé à 42 km sur l'axe Lambaréné-Fougamou.

Ce jour-là, il est environ 9 heures lorsque Brice Loumba Kandou se rend à la plantation de sa tante pour chercher des provisions. Mais, contre toute attente, sur le chemin du retour, approximativement à 600 m de la bourgade, le jeune reçoit une décharge de plombs. ''J’ai été touché par des projectiles sur le côté gauche, sans savoir très exactement de quoi il s'agissait. Je suis tombé un instant, avant de me relever et de courir en direction du village, où je me suis finalement effondré", a déclaré la victime. Ce n'est que peu de temps après que l'on connaîtra l'auteur du tir, à savoir le compagnon de la tante de Brice Loumba Kandou, qui dit avoir ouvert le feu sur un gorille. À la suite de la décharge, Marcel Samouna affirme avoir vu passer le jeune homme tout en flèche. Sans venir en aide à la victime, il a préféré prendre un raccourci qui mène à la maison. Comme s'il ne s'était rien passé, le chasseur a pris place, avant l'arrivée de Brice Loumba Kandou.

Visiblement malintentionné, le quinquagénaire fera savoir à l'hôpital, mais aussi aux Officiers de police judiciaire (OPJ), que le jeune homme était tombé d'un avocatier. Sauf que les examens effectués sur le blessé ont démontré la présence de plombs dans les poumons. Dès cet instant, les gendarmes ont mis le compagnon de la tante sous pression. Aussi Marcel Samouna a-t-il avoué avoir accidentellement ouvert le feu sur la victime. Le mis en cause a été déféré devant le procureur de la République près le tribunal de première instance de Lambaréné.

Il a été écroué à la maison d'arrêt locale au sortir de l'instruction. Comme les médecins n'ont pu extraire les plombs des poumons, Brice Loumba Kandou est condamné à vivre avec dans son corps.

Paterne N’DOUNDA

Lambaréné/Gabon