Lambaréné : l'embardée d'un mastodonte fait un mort entre Lambaréné et Bifoun

Franck Do Spirito Wetezger, un ressortissant santoméen de 43 ans, est dernièrement passé de vie à trépas, à la suite de l'embardée effectuée par le transporteur de grumes au volant duquel il se trouvait. Les faits se sont produits au village Mitoné, une bourgade située à quelques encablures de Lambaréné, le chef-lieu de la province du Moyen-Ogooué. Selon une source autorisée, le Santoméen et son chargement de bois provenaient de Sindara. Parvenu à la hauteur de Mitoné, Franck Do Spirito Wetezger aurait perdu le contrôle de l'engin dans une zone caractérisée par plusieurs tournants.

Le mastodonte qui, semble-t-il, était en vitesse, a fini sa course folle dans un ravin. Le conducteur a péri sous le poids du chargement de bois, qui a littéralement écrasé la cabine. Les éléments de la brigade de gendarmerie n'ont pas pu intervenir efficacement le même jour, pour extraire le corps du Santoméen. Aussi a-t-il fallu attendre le lendemain, pour qu'un soudeur homologué procède à l'ouverture de la cabine du mastodonte.

Paterne N’DOUNDA

Lambaréné/Gabon