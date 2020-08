Lambaréné : il envoutait ses victimes avant de les voler

L'enquête préliminaire fait état de ce que le mis en cause serait impliqué dans le cambriolage des maisons, la nuit. Ensuite, il écoulait le butin engragé (téléphones portables, postes téléviseurs écrans plasmas, etc.) au marché noir. Il a été confondu suite aux plaintes déposées par ses nombreuses victimes au commissariat de police du 2e arrondissement.

Interrogé sur les faits, Djoumbi aurait avoué ses forfaits. Avant de se justifier : "Je suis élève en classe de 3e au lycée Djoue-Dabani de Libreville. Mes parents n'ayant pas assez de moyens pour me soutenir, j’ai cherché du travail partout. En vain. J’ai voulu ensuite me lancer dans la vente des brochettes de poisson mais j'ai dû abandonner parce que mon oncle ne cessait de me persécuter en s'appropriant tous mes revenus financiers. En désespoir de cause, j'ai été obligé de voler pour survivre."